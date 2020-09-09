Адамово дерево высадили на закрытом полигоне «Кучино» в Подмосковье

Москва, 9 сентября. На закрытом полигоне «Кучино» в Московской области высадили павловнии — Адамово дерево. Оно поможет быстрее очистить почву на бывшей свалке. Об этом рассказал министр экологии региона Дмитрий Куракин.

По словам министра, павловния является уникальным растением, которое высасывает отравляющие элементы из почвы с помощью своих корней. Экологи решили провести эксперимент и понаблюдать, как свойства этих деревьев повлияют на состояние земли на полигоне «Кучино».

«Самое в них интересное — это то, что они способны питаться загрязняющими веществами, забирая их корнями из почвы. Это объективное их свойство. Мы посмотрим, как они работают», — рассказал Куракин.

Стоит отметить, что Адамово дерево очень быстро растет. Оно обладает функцией уникального фотосинтеза, благодаря которому воздух очищается быстрее. Кроме того, оно выделяет много сахаров в корневую зону для ризосферы, передает телеканал «360».

Павловния — ценное садово-парковое дерево, оно хорошо растет в районах с теплым и влажным климатом. Из него делают музыкальные инструменты, мебель, мелкие поделки, столы для настольного тенниса.