Криптобиокабины для оформления загранпаспорта открылись в Москве

Москва, 9 сентября. Криптобиокабины для оформления биометрического загранпаспорта открылись в двух центрах «Мои документы» в Москве. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.

Стоит отметить, что раньше для оформления заграничного паспорта нового образца нужно было записаться на прием к специалисту по вопросам миграции из министерства внутренних дел.

«Они принимают посетителей по разным графикам, в зависимости от дня недели», — говорится в сообщении.

Однако с появлением криптобиокабин граждане могут оформить необходимые документы в любое удобное для них время. Для этого не потребуется профильный сотрудник МВД, передает РИАМО.

Кабины расположены во флагманском офисе «Мои документы» на Пресненской набережной и в МФЦ Донского района. Там можно отсканировать отпечатки пальцев и все необходимые документы, а также сделать фото. Чтобы воспользоваться новой услугой, необходима предварительная запись на сайте правительства Москвы.