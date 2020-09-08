В Москве с начала года произошло более 280 пьяных ДТП

Москва, 8 сентября. Госавтоинспекция Москвы выявила в городе около 15 тысяч фактов управления автомобилем водителями в состоянии алкогольного опьянения с начала года. Об этом сообщил замначальника ГИБДД Москвы Алексей Диокин в интервью телеканалу «Россия-24».

«7,8 тыс. [случаев] приходится на управление ТС непосредственно в состоянии опьянения. И еще около 7 тыс. водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования», — пояснил представитель ГИБДД.

По его словам, за восемь месяцев в столице зарегистрировано более 280 ДТП с участием пьяных водителей, в которых 43 человека погибли и 354 пострадали.

При этом Диокин отметил «положительную динамику» — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пьяных ДТП сократилось на 3%.