Муфтий Москвы заразился коронавирусом

Москва, 8 сентября. Муфтий Москвы и заместитель председателя Духовного управления мусульман России Ильдар Аляутдинов заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил в своим Instagram.

По его словам, некоторые дни прошли для него «тяжело», однако сам муфтий поначалу был убежден, что это не COVID-19, а грипп или ОРВИ. Однако тесты в итоге подтвердили наличие коронавируса.

Кроме того, Аляутдинов призвал всех мусульман соблюдать все необходимые меры предосторожности, включая отказ от объятий и рукопожатий. По его словам, необходимо всегда поддерживать социальную дистанцию – даже в мечетях – а также носить маски и перчатки.

Ранее ФАН приводил мнения экспертов, которые предположили, что если вторая волна COVID-19 придет в Россию, в крупных городах, благодаря уже выработавшемуся коллективному иммунитету, последствия будут незначительными, а вот небольшие населенные пункты могут столкнуться с более серьезными проблемами.

На 8 сентября 2020 года в России зафиксировано 1 035 789 заболевших COVID-19, в том числе 5 099 — за последние сутки. Всего выздоровело 850 049 человек. С начала пандемии в России скончались 17 993 пациентов с подтвержденным COVID-19.