Почти 5 тыс. человек зарегистрировались на онлайн‑голосование в Москве

Москва, 8 сентября. Почти пять тысяч человек зарегистрировались для онлайн-голосования в рамках муниципальных выборов в Москве. Об этом рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

«По результатам проверок служб портала mos.ru и Мосгоризбиркома одобрено 4853 заявки», — сообщил Костырко

Во время заседания Общественного штаба по наблюдению за дополнительными выборами стало известно, что порядка 300 избирателей получили отказ, передает РИАМО.

Напомним, что в Москве 13 сентября пройдут довыборы муниципальных депутатов в районах Марьино и Бабушкинский. Дистанционное электронное голосование будет проходить с 8.00 (по московскому времени) 11 сентября до 20.00 12 сентября. Всего в двух округах насчитывается порядка 69 тысяч избирателей.