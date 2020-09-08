Москвичей предупредили о наступлении осенней погоды

Осенняя погода установится в Москве уже после полудня 8 сентября, а с 9 сентября в столице ожидаются облачность и осадки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в комментарии Федеральному агентству новостей.

Понедельник, 7 сентября, порадовал москвичей почти летней жарой — столбики термометров в столице поднимались до 25 градусов по Цельсию. А вот вторник, 8 сентября, начался с похолодания. К полудню в столице всего 14 градусов тепла. Роман Вильфанд объяснил резкий перепад температуры.

«Воскресенье и понедельник, когда температура была 25 градусов, — это температура летней погоды в июле. Конечно, сегодняшнее понижение выглядит почти катастрофично — почти на 10 градусов, — но это ощущение субъективно. На самом деле температура только приближается к своим многолетним климатическим значениям, которые должны быть в этом время года в умеренных широтах современной России, то есть в Москве и сопредельных областях», — сказал Роман Вильфанд в комментарии ФАН.

Согласно прогнозам синоптиков, осенняя погода «захватит» столицу уже сегодня.

«Осенняя погода — уже со второй половины сегодняшнего дня. Начинаются осадки, небо — хмурое, меняется циркуляция с южной на северную. Воздушные массы — умеренно прохладные, не холодные: температура все-таки будет выше нормы на пару градусов. Начиная с завтрашнего дня — облачно и хмуро. Такая осенняя погода, характерная и рутинная для этого времени года. Температуры не низкие: от 16 до 19 градусов. 11 сентября, в пятницу, небольшое понижение — от 14 до 16 градусов. Но и эта температура — около и на градус выше нормы», — объяснил Вильфанд.

А вот 11 сентября, по предварительным расчетам Гидрометцентра, в столице прогнозируют усиление ветра, добавил специалист.

Ранее Роман Вильфанд предупредил, что в ряде российских регионов установится «супервысокая» температура воздуха. По прогнозам, в Западной Сибири, Уральском федеральном округе и северной части европейской России ожидаются температуры на 6–8 градусов выше нормы. Сохранится тепло и на юге страны: в Краснодарском крае, Крыму и регионах Северного Кавказа ожидается до 30 градусов жары.