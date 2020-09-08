Мошенники в Москве нашли свежий и безотказный способ вымогательства

Москва, 8 сентября. О новом способе мошенничества, процветающем в Москве, Федеральному агентству новостей рассказал правозащитник Андрей Иванов. По его словам, жестокий заработок предполагает обязательное использование ребенка.

Схема всегда одинаковая. На детской площадке двора или школы ребенок — участник преступной схемы нападает на более слабого малыша и бьет его до тех пор, пока в конфликт не вмешиваются прохожие или родственники жертвы.

В этот момент родители нападавшего вызывают полицию, сообщая о преступлении против их несовершеннолетнего ребенка. Прибывший наряд выслушивает несколько объяснений «случайных» свидетелей, обвиняющих в драке разнимавшего детей взрослого. Как правило, ситуация разрешается выплатой родителям малолетнего агрессора солидной суммы компенсации.

Новый способ стал известен из событий в подмосковной Красногорской школе №19. Здесь появились сообщения о случаях вымогательства, а у 12-летнего подростка — орудия вымогателей на фоне безнаказанности его «профессии» развилась опасная форма социопатии: он избивает одноклассников решеткой радиатора, душит их до потери сознания, держит в страхе весь двор своего дома на Красногорском бульваре.

Изучение многочисленных конфликтов показало, что родители мальчика делают деньги из создаваемых им конфликтов, а тем временем ребенок становится опасным для себя и окружающих. Что особенно опасно, родители ребенка также спекулируют на своей национальности и вероисповедании, нехарактерных для средней полосы России.

По словам правозащитника, выявить таких вымогателей крайне сложно. Система хранения сведений о происшествиях МВД устроена так, что можно легко найти данные о биографии подсудимого, однако нет способа отследить преступную схему профессионального потерпевшего. Информацию приходится собирать по крупицам из разобщенных фактов вызовов полиции и возбужденных уголовных дел. Мошенники стараются оставаться в тени от внимания правоохранителей и для этого действуют в разных административных районах.

Детский психолог Софья Владимирова прокомментировала ФАН ситуацию.

«Мы должны сделать все, чтобы помочь мальчику. Здесь ясно, что несовершеннолетнему, помимо психолога, могут потребоваться комплексное психолого-психиатрическое обследование и коррекция. Отдельно следует изучить мотивацию родителей, поощряющих девиантное поведение ребенка. Не берусь говорить, что их надо лишить родительских прав, но такие родители явно сами имеют массу психологических неразрешенных проблем. От них бы я тоже держалась подальше».

В распоряжении ФАН имеется жалоба нескольких пострадавших в МВД, генпрокуратуру и другие государственные учреждения, а также данные всех участников инцидентов.