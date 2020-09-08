Медики за сутки выявили 695 случаев коронавируса в Москве

Москва, 8 сентября. Медики за прошедшие сутки выявили 695 случаев коронавируса в Москве. Общее число случаев инфицирования в столице достигло 267 742. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила, что за сутки поправились 1250 москвичей. С начала пандемии выздоровели 223 502 человека. Она напомнила, что перед выпиской все пациенты проходят дополнительное обследование, чтобы подтвердить отсутствие опасной инфекции в организме, передает РИАМО.

Всего за истекшие 24 часа в РФ выявлено 5099 случаев коронавирусной инфекции. При этом 23,2% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвами коронавируса стали 122 человека, успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 6772 пациента.

Ранее власти Республики Крым заявили, что к концу октября в Севастополе появится современная ПЦР-лаборатория, которая позволит городу не ждать итоговых тестов на коронавирус из лаборатории Роспотребнадзора в Симферополе, передает ForPost.