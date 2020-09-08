Синоптики предупредили о похолодании и дождях в Москве

Москва, 8 сентября. Небольшое похолодание и дожди ожидаются в Москве и области 8 сентября. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, днем в Москве будет преобладать облачная погода, прогнозируется дождь. Днем воздух прогреется до плюс 19 градусов, вечером и ночью слегка похолодает, температура воздуха опустится до плюс 12 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, передает РИАМО.

Скорость южного ветра будет достигать 12 метров в секунду. 9 сентября погода будет примерно такая же. Столбики термометров будут фиксировать днем до плюс 18 градусов.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что бабье лето в столице может наступить сразу после похолодания, которое начнется сегодня, 8 сентября, передает «Вечерняя Москва».