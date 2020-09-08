Врачи за сутки вылечили еще 1250 человек с коронавирусом в Москве

Москва, 8 сентября. Врачи за прошедшие сутки вылечили еще 1250 человек с коронавирусом в Москве. Общее число выздоровевших горожан в столице достигло 223 502. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Заммэра подчеркнула, что количество выздоровевших горожан продолжает увеличиваться. Она также напомнила, что перед выпиской все пациенты проходят дополнительное обследование, чтобы подтвердить отсутствие опасной инфекции в организме, передает РИАМО.

Выздоровевшие пациенты могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами. Донорами возьмут только людей в возрасте от 18 до 55 лет, которые переболели коронавирусной инфекцией и не имеют хронических заболеваний.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что поставки первой в мире вакцины от коронавируса начнутся в российские регионы уже на следующей неделе. Он напомнил о том, что эпидемиологическая обстановка в стране все еще остается напряженной, а значит, расслабляться пока рано, передает deita.ru.