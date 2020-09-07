В Москве за сутки скончались 16 пациентов с коронавирусом

Москва, 7 сентября. В Москве за сутки скончались 16 пациентов с COVID-19, сообщает столичный оперативный штаб.

«В Москве скончались 16 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, общее число летальных исходов в Москве достигло 4921.

Ранее в понедельник стало известно, что поставки первой российской вакцины от коронавируса, получившей название «Спутник V», в медучреждения регионов начнутся уже на следующей неделе — 14–20 сентября. По словам столичного мэра Сергея Собянина, в первую очередь вакцинацию пройдут люди из групп риска, в том числе журналисты, которые находятся на передовой.