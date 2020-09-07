Спасатели нашли тела трех человек после пожара в зеленоградской девятиэтажке

Зеленоград, 7 сентября. Серьезный пожар произошел в девятиэтажном доме в Зеленограде, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

Инцидент произошел утром в квартале 702. На девятом этаже загорелась квартира, пламя охватило 50 квадратных метров. На место происшествия прибыли пожарные.

После ликвидации возгорания спасатели нашли тела трех погибших. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности погибших, пишет РИАМО.

В середине августа в Зеленограде сгорела церковная лавка рядом с Никольским храмом.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону сильно пострадало от огня дореволюционная постройка, жертв нет.