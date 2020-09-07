Северный речной вокзал в Москве за два дня посетили 19 тысяч человек

Москва, 7 сентября. Северный речной вокзал за выходные посетили почти 19 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

Парк Северного речного вокзала был открыт 5 сентября, на церемонии побывал мэр Москвы Сергей Собянин. В первый день парк посетили почти шесть тысяч человек.

В воскресенье парк осмотрели еще свыше 13 тысяч человек. Как отметили в Мосгортрансе, инфраструктура общественного пространства быстро развивается.

«Скоро «порт пяти морей» привлечет еще больше внимания и обязательно заслужит любовь москвичей», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ за последние годы отреставрировали семь павильонов и 14 фонтанов. Столичные власти также составили список самых живописных мостов города.