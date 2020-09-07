Курьер в Зеленограде избил подростка из-за цвета волос

Москва, 7 сентября. Курьер сервиса доставки Delivery club избил подростка в Зеленограде, сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел 6 сентября в 20-м микрорайоне города. По словам источника, поводом для нападения стал внешний вид молодого человека. Курьеру не понравился цвет волос парня.

Потерпевший написал заявление в полицию, ведется проверка. В пресс-службе Delivery club сообщили, что курьера отстранили от работы. В компании отметили, что готовы принять участие в расследовании этого инцидента.

По некоторой информации, в драке участвовал еще один человек. Сейчас устанавливается его личность.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области нашли тело беременной женщины, которую забили до смерти. Сожитель погибшей утверждал, что она употребляла наркотики.