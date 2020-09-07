Алексей Шапошников: Москвичи с честью выдержали испытание пандемией

Москва встретила свой очередной день рождения большой победой. Столица первая среди российских городов приняла на себя серьезный удар коронавирусной инфекции. Москвичи с честью выдержали испытания: мы вошли в тройку мировых мегаполисов, которые проводили наиболее эффективную экономическую политику в период кризиса.

За это время накоплен важный, бесценный опыт, взяты на вооружение лучшие решения, достигнуты серьезные результаты, которыми мы обязаны делиться с регионами. Важно, что одновременно с мерами борьбы с инфекцией в столице разработаны беспрецедентные программы поддержки бизнеса и меры социальной помощи москвичей.

Поддержка людей в период борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции стала нашей первостепенной задачей. Инициативы фракции «Единая Россия» и депутатского объединения «Моя Москва» в Мосгордуме учтены при принятии пакетов антикризисных мер, действующих в столице.

«Московский пакет» предусматривает адресную, долгосрочную и существенную помощь практически всем гражданам, ощутившим на себе удар и последствия пандемии: семьям с детьми, малоимущим, людям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам, пенсионерам, тем, кто потерял работу, закрыл бизнес, не может оплачивать кредиты, нести другие обязательства.

Особое внимание было уделено экономике города. С марта в Москве было принято четыре пакета мер экономической поддержки, которые дополняли решения федерального правительства, инициативы президента РФ, направленные на стабилизацию экономической ситуации.

Суммарно объем поддержки экономики города из бюджета Москвы в рамках четырех пакетов антикризисных мер составил порядка 85 млрд рублей. Из них около 43 млрд — это отсрочки по различным платежам, 35 млрд — прямые меры поддержки, направленные на субсидирование процентных ставок для субъектов малого и среднего предпринимательства и компенсацию платежей по имущественным налогам для предприятий торговли.

Порядка 7 млрд рублей от общего числа были направлены на освобождение от арендных платежей пострадавших отраслей. Нам важно как можно скорее вернуть свои позиции в экономике и перейти к этапу роста.

Сейчас первоочередная задача законодательной, исполнительной власти города — формирование проекта бюджета на следующий год и плановый трехлетний период. В основе всех решений — комплексная, грамотная, продуманная политика.

Москва готова взять на себя максимальную нагрузку по социальным обязательствам. За всеми решениями — судьба каждого жителя столицы. Мы уже определили цели, поставили задачи, работаем.

День города стал первым масштабным городским праздником после введения ограничений из-за коронавируса. Надеемся, что ситуация будут оставаться стабильной, и уже совсем скоро нам удастся окончательно преодолеть все последствия пандемии — и мегаполис уже скоро вернется к нормальной жизни.

И можно с уверенностью говорить, что город выполнит все социальные обязательства перед москвичами в полном объеме.