Собянин пообещал продлить меры поддержки малого и среднего бизнеса

Москва, 7 сентября. Москва продлит большую часть программ поддержки малого и среднего бизнеса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.



Градоначальник отметил, что в пик эпидемии коронавируса столичному бизнесу было непросто. Сейчас восстанавливается торговый оборот, но пока он в разы меньше, чем до введения ограничений.



Власти Москвы ввели 14 видов выплат, в том числе субсидии для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера. Поддержку получили социальные предприятия, организации, работающие в сфере спорта и культуры, досуга и образования.

Ранее Собянин заявил, что экономика Москвы лучше пережила пик эпидемии, чем многие западные страны. По мнению главы города, в Европе и Америке коронавирус вызвал серьезный кризис.