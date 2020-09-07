Семью московской чиновницы нашли застреленной в Подмосковье

Москва, 7 сентября. Тела двух женщин и одного мужчины нашли в частном доме в деревне Вороново в Московской области, сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел 5 сентября. Когда соседи услышали звуки выстрелов, они вызвали правоохранителей. Полицейские осмотрели дом, на полу лежали три трупа.

Криминалисты зафиксировали на погибших следы от огнестрельных ранений. По данным источника, погибла 49-летняя сотрудница управы одного из столичных районов, ее 69-летняя мать и 71-летний дядя.

По предварительным данным, между ними произошла ссора из-за раздела имущества. Мужчина пришел в дом к племяннице и выстрелил ей в грудь, а затем разделался с сестрой. После совершения убийства пенсионер свел счеты с жизнью.

Полиция выясняет все обстоятельства совершенного преступления, пишет издание KP.Ru.

Ранее сообщалось, что на Украине учительница застрелила мужа и ранила свою дочь-подростка. Прибывшая на место происшествия полиция не дала женщине свести счеты с жизнью.