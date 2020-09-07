Более 10 внутренних и международных рейсов отменили в аэропортах Москвы

Москва, 7 сентября. Двадцать пять рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах, что подтверждается данными сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внуково задерживаются два рейса и четыре отменили. В Шереметьево отменены два рейса, вылет одного самолета задержали. В Домодедово задержали семь рейсов, шесть отменили. В Жуковском два рейса задержали, один отменили.

В общей сложности отменили вылеты по 12 направлениям. Возникли проблемы с вылетами в Нур-Султан, Ереван, Анталью и ряд российских городов, пишет РИАМО.

Синоптики предупреждают об усилении ветра в московском регионе. «Желтый» уровень погодной опасности будет действовать два дня до вечера 9 сентября.

Ранее сообщалось, что вылетевший из Хабаровска самолет не долетел до столицы и совершил экстренную посадку в Красноярске. В багажном отсеке лайнера сработал датчик задымления.

Еще один инцидент произошел на борту самолета, летевшего в Турцию. Лайнер вылетел из Москвы, но был вынужден сесть в Сочи из-за пассажирки, которой стало плохо.