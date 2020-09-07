В мэрии рассказали о беспрецедентных мерах поддержки бизнеса в Москве

Москва, 7 сентября. Москва вошла в тройку мировых мегаполисов, которые проводили наиболее эффективную экономическую политику в период кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции. В мэрии Москвы Федеральному агентству новостей рассказали, каким образом столице удалось избежать волны банкротств.

«Вырабатывая меры поддержки бизнеса, мы, безусловно, смотрели на опыт наших соседей, и это помогло нам избежать ряда ошибок, — сказал ФАН заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. — В том числе, по решению мэра Москвы Сергея Собянина одновременно с введением ограничений принимались и меры поддержки бизнеса. Это помогло избежать волны банкротств и в очередной раз продемонстрировало, что Москва — комфортный для работы и бизнеса город».

Ефимов подчеркнул, что для экономики Москвы пандемия стала серьезным стресс-тестом, который доказал ее устойчивость: беспрецедентные меры поддержки властей, высокий уровень городской цифровой инфраструктуры и усилия, направленные на скорейшее восстановление городской экономики, позволили столице войти в топ мирового рейтинга городов с наиболее эффективной экономической политикой в период пандемии новой коронавирусной инфекции, уступив лишь азиатским мегаполисам.

«В абсолютном выражении пакет помощи экономики, принятый в Москве на городском уровне, составил $1,4 млрд, что сравнимо с объемом антикризисного финансирования в Мадриде, Берлине и Токио, — отметил собеседник ФАН. — Безусловно, нам еще предстоит пройти определенный путь до полного восстановления, но отклик бизнеса и данные исследования НИУ ВШЭ наглядно демонстрируют, что мы на правильном пути».

Напомним, ранее Сергей Собянин заявил, что экономика Москвы, по сравнению с западными странами, выдержала удар пандемии коронавируса. По словам градоначальника, буквально за два месяца московская экономика восстановилась до уровня 2019 года, хотя удар был мощным.