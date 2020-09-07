Почти 700 пациентов с коронавирусом за сутки выявили в Москве

Москва, 7 сентября. Еще 690 случаев коронавируса выявили за сутки в Москве, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

С начала эпидемии в Москве зафиксировали более 267 тысяч случаев коронавируса. Вылечились более 222 тысяч человек. Эпидемический процесс в столице находится под контролем.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, город восстанавливает экономику. Российская столица уже вышла на показатели 2019 года, в ближайшие полгода ожидается рост экономики.

Градоначальник отметил, что введение карантина не планируется. Информация о новых ограничениях не соответствует действительности, подчеркнул Собянин.