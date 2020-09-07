Москвичам напомнили о последнем по-летнему теплом дне

Москва, 7 августа. Столичные синоптики предупредили горожан, что понедельник будет последним теплым днем. Уже со вторника сильно похолодает.

По словам сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на этой неделе погода сильно ухудшится. В понедельник будет по-летнему тепло, во второй половине дня пойдет дождь.

Атмосферное давление повысится до 750 мм ртутного столба, пишет РИАМО. Специалисты напоминают, что смена погоды влияет на настроение. Чтобы избавиться от осенней хандры, нужно хорошо высыпаться, делать зарядку по утрам и есть завтрак.

Вечером необходима длительная пешая прогулка. Те горожане, у которых есть собаки, могут заменить ее на прогулку с питомцем.