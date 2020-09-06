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Происшествия

Два человека пострадали при падении аэроплана в Новой Москве

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Два человека пострадали при падении аэроплана в Новой Москве

Москва, 6 августа. Аэроплан упал в Новой Москве, травмы получили два человека, сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошел 6 сентября в районе деревни Бабенки. На борту воздушного судна находились два человека. Пострадавших передали в руки медикам.

Правоохранители устанавливают причины падения аэроплана и другие обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Тверской области упал дельталет, два человека разбились насмерть.

Еще один инцидент произошел в Свердловской области, где спасателям пришлось снимать с дерева дельтапланеристку.

Источник: ТАСС
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