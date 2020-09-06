Автомобиль насмерть сбил мужчину, который перебегал МКАД

Москва, 6 сентября. Машина сбила мужчину, который перебегал МКАД, сообщили в столичном департаменте транспорта.

ДТП произошло вечером 6 сентября на 85-м километре кольцевой дороги. Как отметили московские власти, движение на внутренней стороне МКАД затруднено.

Известно, что пешеход переходил через дорогу в неположенном месте, он погиб под колесами автомобиля. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ребенок переходил дорогу по «зебре», но водитель Renault не заметила подростка и сбила его. Мальчик выжил, его госпитализировали.