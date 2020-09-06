Пассажирка такси пострадала в ДТП в центре Москвы

Москва, 6 сентября. Машина такси попала в ДТП на Ленинском проспекте в Москве, пострадала женщина, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Авария произошла 6 сентября в Гагаринском районе. По предварительным данным, столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадала пассажирка такси.

Женщину срочно госпитализировали. Правоохранители выясняют, кто устроил ДТП, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае произошла массовая авария, жертвами которой стали четыре человека, еще семеро пострадали.