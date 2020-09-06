Посетитель кафе в Подмосковье убил двоих мужчин и ранил одного

Москва, 6 сентября. Драка произошла в подмосковной Шатуре, погибли два человека, еще один мужчина получил ножевое ранение, сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел возле кафе на улице Большевик: трое мужчин поспорили, конфликт перерос в драку, в результате которой погиб на месте 40-летний мужчина.

Еще двоих пострадавших госпитализировали, один из них умер в больнице. Полиция возбудила уголовное дело об убийстве. Правоохранители задержали 40-летнего подозреваемого.

Причина конфликта, которая привела к смерти двух человек, выясняется.

Ранее сообщалось, что в Волгограде неизвестный напал с ножом на 17-летнего студента-иностранца. Молодой человек скончался от полученных травм.