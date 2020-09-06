В Москве снизилась преступность во время пандемии

Москва, 6 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что во время пандемии значительно снизилось количество серьезных преступлений.

Число тяжких преступлений — разбоев, краж автомобилей, убийств — сократилось на 40%. Однако правоохранительные органы заметили, что активизировались мошенники.

Снизилась миграционная преступность, добавил Собянин. В целом, в пик эпидемии в столице была спокойная криминогенная обстановка.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина продавал пенсионеркам печенье и лапшу быстрого приготовления под видом лекарства от рака.

От рук телефонных мошенников пострадал сотрудник МГУ, он лишился крупной суммы.