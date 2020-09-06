Москвичам рассказали о реставрации ВДНХ

Москва, 6 сентября. Семь павильонов и 14 фонтанов отреставрировали на ВДНХ за последние годы, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Реставраторы восстановили часть арки главного входа, воссоздали цветочный партер. Горожане и гости Москвы вновь увидели обновленные фонтаны «Золотой колос», «Каменный цветок» и «Дружба народов».

На павильоне «Здравоохранения» появилась архитектурная подсветка. У «Космоса» укрепили фундамент, под куполом установили люстру.

В павильоне «Земледелие» восстановили фасад, а выставочный центр «Республика Беларусь» был полностью обновлен еще три года назад, пишет издание РИАМО.

Ранее сообщалось, что в августе на ВДНХ проходили бесплатные курсы. Москвичей обучали видеомонтажу, программированию и видеоблогингу. А для школьников организовали интересные мастер-классы по лепке и рисованию.