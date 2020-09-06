Собянин сравнил состояние экономики Москвы с ситуацией на Западе

Москва, 6 сентября. Экономика Москвы, по сравнению с западными странами, выдержала удар пандемии коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, буквально за два месяца московская экономика восстановилась до уровня 2019 года. Это был мощный удар, добавил Собянин.

«Даже мощнейшие экономики — европейская, американская — они находятся не в лучшем состоянии», — отметил он.

Однако пандемия не прошла для Москвы безболезненно: обороты бизнеса в мае упали вдвое. В последующие несколько месяцев благодаря вливаниям из федерального бюджета экономике удалось восстановиться.

Ранее Собянин призвал горожан фильтровать любую информацию о коронавирусе, если она не идет из официальных источников. Нельзя верить слухам о повторном карантине, добавил он.