Собянин призвал москвичей «фильтровать» слухи о новом карантине

Москва, 6 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на информацию о новом карантине. Он призвал горожан не верить слухам.

Градоначальник отметил, что нужно внимательно относиться к любой информации о коронавирусе. И доверять только проверенным источникам.

«Просто нам надо фильтровать весь этот поток слухов, домыслов и так далее — и жить реальной жизнью», — сказал Собянин.

По мнению главы города, москвичам нужно смотреть в будущее с оптимизмом и не «закапывать себя заранее». Со своей стороны власти готовы и к позитивному, и к негативному сценарию.

Москва «выдержала удар пандемии» и уже практически восстановила экономику. В ближайшие полгода снова ожидается рост экономики региона.

Ранее сообщалось, что 6 сентября выявили 620 случаев коронавируса. Эпидемическая ситуация в городе находится под контролем.