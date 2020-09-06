Москвичам напомнили о последних теплых днях перед похолоданием

Москва, 6 сентября. Теплая погода установится в Москве в воскресенье, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха будет значительно выше климатической нормы и составит 24 градуса тепла. В столичном регионе дождей не будет.

Ветер подует с южной стороны со скоростью до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Москвичам напоминают, что это последние теплые деньки перед сильным похолоданием. В столице на 10 градусов будет холоднее уже со вторника. На следующей неделе несколько дней будут идти дожди.

Горожанам советуют сделать прививку от гриппа, потому что в холодные дни иммунитет начнет снижаться. Чтобы поддержать защитные фукнции организма, нужно пить чай с шиповником и ромашкой.

Диетологи также советуют принимать витамин D, есть куриный бульон и запеченные овощи.