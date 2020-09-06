Москва, 6 сентября. Коронавирус за сутки выявили у 620 жителей Москвы, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

С начала эпидемии зафиксировали более 266 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 221 тысячи человек. Москва по стоит на первом месте по числу заражений в стране.

Однако в столице ситуация налаживается, по сравнению с маем число новых больных сократилось в 10 раз. Это говорит о положительной тенденции, эпидемический процесс находится под контролем.

В Госдуме считают, что российские мегаполисы, в том числе Москва и Петербург, справятся с коронавирусом благодаря коллективному иммунитету.

Ранее сообщалось, что 6 сентября в мире зафиксировали рост числа новых пациентов с коронавирусом.