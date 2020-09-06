Почти 1000 москвичей за сутки выздоровели от коронавируса

Москва, 6 сентября. Еще 963 пациента выздоровели за сутки после прохождения лечения от коронавируса, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Число выздоровевших пациентов превысило 221 тысячу, добавила представитель столичного правительства. В Москве болеют более 40 тысяч человек, они получают необходимое лечение.

Ситуация с коронавирусом находится под контролем. В столице введен третий этап снятия ограничений по коронавирусу. Открыты торговые точки, места общественного питания, метро и наземный транспорт работают в обычном режиме.

По распоряжению мэра Сергея Собянина с 4 сентября было разрешено проводить конгрессы и выставки. Единственным условием власти назвали необходимость носить средства защиты.