Вильфанд предупредил москвичей о похолодании на 10 градусов

Москва, 6 сентября. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей, что следующая неделя будет холодной.

В понедельник погода будет теплой, воздух прогреется до 25 градусов тепла. Однако со вторника в регионе сильно похолодает. Вторая неделя сентября будет по-настоящему осенней.

Температура воздуха прогнозируется на уровне 17-19 градусов тепла. В ночное время суток будет прохладно. По словам Вильфанда, с середины сентября каждый день температура будет понижаться на 1 градус.

Если сравнивать с первой неделей месяца, разница составит более 10 градусов. Такая перемена очень существенна, москвичи ощутят приход осени, пишет «Вечерняя Москва».

Кроме того, на следующей неделе несколько дней будут дождливыми. Осадки выпадут со вторника по четверг, в остальные дни возможно солнце.