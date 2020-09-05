Собянин назвал сроки массовой вакцинации против коронавируса

Москва, 5 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал проведение в столице масштабной вакцинации от коронавируса. По словам главы города, она может пройти в конце 2020 или в начале 2021 года.

Напомним, что ранее Собянин рассказал, что в столице в первую очередь прививать от коронавируса будут тех, кто находится в зоне высокого риска. В их числе могут быть и журналисты, отметил мэр в эфире Первого канала.

Он добавил, что в конце года в столице может быть запущено массовое производство вакцины против коронавируса.