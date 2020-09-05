Фанатов «Локомотива» задержали из-за драки с болельщиками «Зенита» в Москве

Москва, 5 сентября. Полиция задержала семерых болельщиков московского футбольного клуба «Локомотив» после их стычки с фанатами петербургского «Зенита». Потасовка произошла в одной из хинкальных столицы.

Источник АГН «Москва» подтвердил, что молодых людей задержали по подозрению в нарушении части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». По имеющейся информации, инцидент произошел на улице Халтуринская.

«Задержано семь человек. В ближайшее время им изберут меру пресечения», — сообщил источник в МВД.

Он также добавил, что одним из задержанных является известный фанат «Локомотива» и бывший сотрудник футбольного клуба Алексей Ерунов. В 2016 году мужчина был осужден по делу о беспорядках в Марселе во время проведения чемпионата Европы.

Отмечается, что конфликт между болельщиками произошел 30 августа после матча шестого тура Российской премьер-лиги.