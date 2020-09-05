Российская команда победила в танковом биатлоне в Алабино

Москва, 5 сентября. Команда России одержала победу в танковом биатлоне на Армейских международных играх «Армия-2020» в подмосковном Алабино.

Вторыми международные соревнования завершил танковый экипаж из Китая, а третье место заняли танкисты из Белоруссии.

«Мы тренировались, мы готовились. Адреналина очень много, поэтому слова не приходят сразу в голову. Очень рады и, конечно, поздравляю всех товарищей с победой», — сказал командир танка третьего российского экипажа Марсель Хафизов.

По его словам, сложнее всего было справиться с волнением, потому что перед командой стояла большая ответственность, передает телеканал «360».

В биатлоне за призовые места сражались военные из Белоруссии, Китая, Азербайджана, Казахстана, Сербии, Киргизии, Мьянмы, Вьетнама, Катара и других стран. Всего для участия в танковых соревнованиях прибыли команды из 19 стран.

Соревнования проходили с 23 августа по 5 сентября на полигоне Алабино, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».