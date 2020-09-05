Неизвестный воткнул нож в глаз прохожему в Москве

Москва, 5 сентября. Мужчина лишился глаза в результате конфликта с неизвестным в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По имеющейся информации, инцидент произошел вечером 1 сентября. В одну из столичных больниц был доставлен мужчина с ножевым ранением в область глаза. Медикам пришлось провести операцию по удалению глазного яблока.

На следующий день пострадавший обратился с заявлением в правоохранительные органы. Он рассказал полицейским, что на улице к нему подошел незнакомец. Он ударил его ножом в глаз, а также нанес резанные раны лица, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Уже 3 сентября полицейские задержали предполагаемого преступника. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, в настоящий момент устанавливаются подробные обстоятельства и причины произошедшего, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Татарстана задержали подозреваемого в нападении на бывшую жену в магазине города Заинска. Мужчина ворвался в помещение и стал наносить ей удары отверткой, передает телеканал «360».