Дополнительные мобильные пункты вакцинации от гриппа открыли в Москве

Москва, 5 сентября. Десять дополнительных мобильных пунктов вакцинации открылись на фоне высокого спроса на прививки от гриппа и ОРВИ в Москве. За четыре дня противовирусной кампании прививку сделали почти 100 тысяч горожан. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Отмечается, что дополнительные медицинские пункты появились у входа на территорию ВДНХ, около станций метрополитена «Алтуфьево», «Семеновская», «Новогиреево», «Митино», «Речной вокзал», «Юго-Западная», «Молодежная», рядом с железнодорожной станцией «Крюково», передает НСН.

«Уже 100 тысяч человек прошли вакцинацию за первые дни кампании – это в 1,3 раза больше, чем в прошлом году. Мы видим повышенный спрос среди жителей», — говорится в сообщении.

При этом более 33 тысяч человек прошли вакцинацию именно в мобильных пунктах, что почти в два раза превышает показатели аналогичного периода минувшего года, рассказала заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.