Неизвестный напал на Марьяну Ро во время прогулки по Москве

Москва, 5 сентября. Неизвестный напал на популярного российского блогера Марьяну Ро в Москве. По словам девушки, незнакомец избил ее во время прогулки. Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram.

Блогер рассказала, что инцидент произошел накануне, когда она на самокате направлялась к парковке. В какой-то момент, по ее словам, к ней подошел «обдолбанный мужик».

«Он начал выхватывать у меня самокат и бить меня», — написала Ро.

Девушка не уточнила, чем закончилась потасовка, однако заявила, что больше не будет покидать свой дом без перцового баллончика, передает URA.RU.

Марьяна Ро (Рожкова) — один из самых популярных российских блогеров. У нее около семи миллионов подписчиков в YouTube и Instagram. Девушке всего 20 лет, она является уроженкой Южно-Сахалинска.