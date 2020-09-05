Столичное метро получит 170 новейших поездов «Москва‑2020»

Москва, 5 сентября. Парк столичного метрополитена пополнится 170 новыми поездами «Москва-2020». После их покупки, которая должна произойти уже в ближайшее время, доля современных поездов в подземке Москвы превысит 80%. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город занимает лидирующие позиции по темпам обновления подвижного состава в мире.

«С 2010 года мы закупили свыше трех тысяч новых вагонов метро и тем самым увеличили долю современных поездов с 12% до 60%», — заявил градоначальник.

Отмечается, что новые поезда «Москва-2020» будут курсировать на Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях метрополитена. Их дизайн определялся горожанами в рамках голосования. Лучший эскиз был воплощен в жизнь при участии всемирно известной компании ItalDesign, передает РИАМО.

Новый поезд оснастят современной системой видеонаблюдения. Внутри будут размещены консольные LCD-дисплеи для информирования пассажиров. Также будет увеличено число USB-разъемов для зарядки гаджетов.