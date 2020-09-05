Бабье лето покинет Москву и область в понедельник

Москва, 5 сентября. Молодое бабье лето продержится в Москве и области до вечера 7 сентября, после чего наступит осенняя погода. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в столичном регионе 5 и 6 сентября еще будет царить молодое бабье лето. Погода будет преимущественно облачной, но в воскресенье могут быть просветы.

Он отметил, что следующая рабочая неделя стартует с очень теплой погодой — ожидается до плюс 25 градусов. При этом к вечеру над столицей начнут собираться дождевые облака, возможны грозы. Самым ненастным днем будет вторник. Пройдет холодный фронт, который принесет интенсивные ливни и усиление ветра, передает телеканал «360».

«Ливни, я думаю, будут довольно-таки хорошие. Будет как минимум миллиметров 12–17», — рассказал Тишковец.

В среду столица и область будут находиться в тылу циклона, поэтому вероятность дождя будет сохраняться. Столбики термометров в Москве будут фиксировать до плюс 18 градусов, в Московской области воздух прогреется до плюс 19 градусов.

К концу грядущей недели наступит осенняя погода, как и должно быть в сентябре, подытожил синоптик.

Ранее сообщалось, что ГУ МЧС РФ по Приморскому краю сделало экстренное предупреждение об опасном погодном явлении 7–8 сентября. По данным спасателей, к региону приближается тайфун «Хайшен», который пройдет по той же траектории, что и предыдущий — «Майсак», передает deita.ru.