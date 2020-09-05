Путин оценил понимающее отношение москвичей к ограничениям в День города

Москва, 5 сентября. Жители Москвы с пониманием относятся к тому, что День города в 2020 году празднуется с некоторыми ограничениями, которые были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что все столичные службы во время пандемии работали слаженно и эффективно.

«Хотя это было сложно, столица достойно прошла сложное время», — рассказал Путин.

Путин подчеркнул, что вынужденные ограничения нисколько не умаляют важность Дня города не только для москвичей, но и для жителей всей России.

Напомним, что 5 сентября Москва начала двухдневное празднование своего 873-летия. В этом году от масштабных гуляний в честь праздника пришлось отказаться из-за пандемии опасной инфекции. Все мероприятия будут проходить в городских парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры.