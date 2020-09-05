Собянин назвал первых претендентов на вакцинацию от COVID-19 в Москве

Москва, 5 сентября. Первые партии российской вакцины от коронавируса в Москве будут направлены для вакцинации людей из групп риска, в том числе журналистов, которые находятся на передовой. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире Первого канала.

Градоначальник отметил, что массовое производство препарата «Спутник-V» будет налажено в Москве в декабре-январе. Первые партии, по его словам, начнут поступать в медучреждения уже в текущем году.

«Скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска — это здравоохранение, образование, торговля и ЖКХ, правоохранительные органы и ряд других, и, может, журналисты», — заявил Собянин.

Ранее директор Института Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что масштабная вакцинация москвичей от коронавирусной инфекции в рамках пострегистрационных исследований начнется с 5 сентября.

Напомним, что 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ, вакцина поступит в гражданский оборот в ближайшее время.