Столичная Росгвардия поздравила Москву кавер-песней с Днем города

Москва, 5 сентября. Сотрудники столичного главка Росгвардии поздравили москвичей с Днем города, исполнив кавер-версию знаменитой песни из кинофильма Георгия Данелия «Я шагаю по Москве».

Росгвардейцы сняли клип на кавер-версию популярной песни. В ролике бойцы спецподразделения напевают строчки из известной композиции во время несения службы: на воде, на суше, в воздухе.

В сообщении ведомства отмечается, что тот, кто хоть раз побывал в самом сердце России, навсегда останется покорен красотой города, его архитектурой и завораживающими видами Кремля.

Отмечается, что ежедневно сотрудники столичных подразделений Росгвардии осуществляют охрану общественного порядка и обеспечивают общественную безопасность.

Ранее жителей и гостей столицы с 873-летием поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он пожелал горожанам крепкого здоровья и счастья, отметив, что текущий год вписал одну из самых необычных страниц в историю города, передает РИАМО.