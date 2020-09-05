Коронавирус за сутки выявили у 671 человека в Москве

Москва, 5 сентября. Коронавирус за минувшие сутки выявили у 671 человека в Москве. Общее число случаев инфицирования в столице достигло 265 737. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с опасной инфекцией.

Ранее заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила, что медики за прошедшие сутки вылечили еще 1312 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в городе поправились 220 407 человек, передает РИАМО.

По ее словам, количество поправившихся горожан продолжает увеличиваться. Она напомнила, что все пациенты перед выпиской проходят дополнительное обследование, чтобы подтвердить отсутствие коронавируса в организме.

Всего за минувшие 24 часа в РФ выявили 5205 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Отмечается, что 24% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвами опасного заболевания стали 110 человек, 5739 пациентов успешно побороли инфекцию и были выписаны из медицинских учреждений.