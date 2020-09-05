Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем города

Москва, 5 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города и пожелал им здоровья и счастья. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

В этом году Москве исполнилось 873 года. Собянин написал, что в этот праздник, как и в Новый год, принято подводить итоги еще одного прожитого года. Градоначальник отметил, что 2020 год запомнится горожанам надолго.

«Даже в самые сложные месяцы в городе играли свадьбы и рождались дети. Горожане делали текущие дела и строили планы на завтра», — сообщил Собянин.

Он напомнил, что правительство бросило все силы на борьбу с пандемией коронавируса. Однако при этом Москва не останавливалась в своем развитии.

«Нужно постараться сделать максимум для того, чтобы нынешний год не был потерян для реализации созидательных планов», — подчеркнул мэр.

Градоначальник подчеркнул, что все плохое обязательно пройдет и забудется, но новые больницы, детсады, школы и парки, отрытые в текущем году, будут долгие годы служить многим поколениям москвичей.

Напомним, что 5 сентября Москва начала двухдневное празднование своего 873-летия. В этом году от масштабных гуляний в честь праздника пришлось отказаться из-за пандемии опасной инфекции.

Все мероприятия будут проходить в городских парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры, передает РИАМО.