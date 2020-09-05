Медики за сутки вылечили 1312 человек с коронавирусом в Москве

Москва, 5 сентября. Медики за прошедшие сутки вылечили еще 1312 пациентов с коронавирусом в Москве. С начала пандемии в городе поправились 220 407 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Заммэра рассказала, что количество поправившихся горожан продолжает увеличиваться. Она напомнила, что все пациенты перед выпиской проходят дополнительное обследование, чтобы подтвердить отсутствие коронавируса в организме, передает РИАМО.

Соответствующие рекомендации от лечащего врача получают те, кому необходимо оставаться под наблюдением медиков после выздоровления.

Стоит отметить, что за сутки в Кузбассе выявили 85 новых случаев коронавируса, один человек скончался. Общее число случаев опасного заболевание в регионе достигло 6965. В настоящее время 1992 пациента находятся на лечении, 4920 успешно побороли коронавирус, 53 скончались, передает «Газета Кемерова».