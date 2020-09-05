Сегодня в Москве ожидается облачная, но теплая погода

Москва, 5 сентября. Согласно прогнозу в субботу в Москве ожидается облачная погода. Без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 24 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В течение дня температура будет колебаться от 22 до 24 градусов. При этом возможны достаточно резкие перепады — в ночь на воскресенье похолодает до 12 градусов тепла. Ветер в столице ожидается южный и юго-восточный, в порывах он будет достигать 11 м/с.

В Подмосковье температура также будет колебаться от 19 до 24 градусов тепла. Ночью же возможно похолодание до 9 градусов.

Напомним, ранее синоптики предупредили жителей Росси, что на ряд регионов надвигается аномальная жара. Высокие температуры в ближайшие дни ожидаются в Сочи, Симферополе — до 37 градусов тепла. Такая погода объясняется установившимся на европейской части России антициклональным режимом.