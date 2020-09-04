Delivery Club скроет номера клиентов от курьеров из-за инцидента в Москве

Москва, 4 сентябре. Популярный сервис доставки еды Delivery Club скроет номера клиентов в приложении для курьеров после инцидента, который случился накануне в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой один из курьеров Delivery Club после доставки заказа предложил клиентке в мессенджере «провести время вместе». Девушка обратилась с жалобой в службу поддержки, но там ей предложили промокод на 200 рублей в качестве моральной компенсации.

«Такое поведение неприемлемо для сотрудников службы доставки, этот курьер уже уволен. Мы также работаем над обновлением приложения для курьеров, которое позволит сделать их взаимодействие с клиентами анонимным», — заявили представители компании.

В Delivery Club добавили, что сотрудник службы поддержки, предлагавший девушке промокод, вернется к работе после переобучения.