Москва, 4 сентября. Единственный музейный троллейбусный маршрут запустили в Москве. Оплата проезда будет осуществляться по общегородским тарифам. Об этом говорится на официальном сайте Мосгортранса.

Новый ретротроллейбус начал курсировать по улицам столицы с 4 сентября. В Мосгортрансе уточнили, что ездить он будет ежедневно с 8.30 до 20.00, каждые 10–20 минут.

«Оплата проезда будет осуществляться по городским тарифам. На маршруте действуют карты «Тройка» и социальные карты», — говорится в сообщении.

На валидаторе можно оплатить проезд бесконтактной банковской картой или смартфоном. Музейный маршрут будет начинаться и завершаться у станции метро «Комсомольская», передает РИАМО/

Также отмечается, что Музей транспорта в столице начнет работу в ближайшее время. Музейный маршрут станет одной из его площадок, жителям столицы предложат различные активности.